O árbitro Nuno Almeida errou ao invalidar um golo a Paulinho, nos descontos da vitória do Sporting sobre o FC Porto (2-0), por indicação do VAR Tiago Martins. Em causa está uma alegada falta de Daniel Bragança sobre Fran Navarro. “Falta aqui uma evidência forte, o jogador do Sporting joga a bola, claro que toca no defensor, é um lance discutível, mas para anular um golo tem de haver evidência maior.









Ver comentários