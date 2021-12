Pepe corre contra o tempo para jogar o clássico

Pepe continua a recuperar de uma lesão na perna direita e a decisão sobre a sua utilização só deve ser tomada esta quinta-feira, dia do jogo com o Benfica, apurou oO central, de 38 anos, voltou esta terça-feira a fazer apenas tratamento, mas os responsáveis portistas acreditam que o jogador vai recuperar a tempo de ser lançado no eixo defensivo diante do rival Benfica. Pepe não joga desde o dia 12 de dezembro quando os dragões venceram em casa (1-0) o Sp. Braga. O capitão dos dragões jogou até aos 29 minutos, mas depois voltou a ressentir-se de um problema (gémeo da perna direita) que o afeta há várias semanas e pediu para ser substituído.O jogador tem feito tratamento intensivo no local das queixas, para poder estar em condições de dar o seu contributo à equipa, no importante jogo dos ‘oitavos’ da Taça de Portugal.A confiança na recuperação é grande no departamento médico, mas nesta altura’ não está descartada a hipótese de Pepe não figurar nos eleitos de Conceição para o jogo da Taça e estar apenas, no dia 30, no duelo – também no Dragão – agora para o campeonato português. Com Iván Marcano também a recuperar de lesão, Fábio Cardoso será o eleito para o lugar caso Pepe não esteja totalmente recuperado.Já o sérvio Grujic evoluiu para "treino condicionado" e será aposta para o clássico.O defesa brasileiro João Marcelo trabalhou esta terça-feira às ordens do técnico Sérgio Conceição no Olival. O central de 21 anos, que tem sido destaque na equipa B, estreou-se pela formação principal frente ao Rio Ave, na passada semana, para a Taça da Liga. Em Vizela, na última jornada do campeonato, foi suplente não utilizado. O jogador, no FC Porto desde 2020, é assim uma solução de recurso, dados os problemas que têm afetado o eixo defensivo com as lesões de Pepe e Iván Marcano. O português Zé Pedro, também da equipa B, é outra das soluções e também ele já se estreou pela formação principal.O guarda-redes Marchesín deve regressar à baliza do FC Porto no jogo da Taça de Portugal. O jogador argentino nunca perdeu com o Benfica desde que chegou a Portugal (três vitórias e dois empates).O jornal inglês ‘The Guardian’ revelou o nome de 30 jogadores que fazem parte da lista dos 100 melhores futebolistas do ano de 2021. O colombiano Luis Díaz figura na lista do diário, que não tem dúvidas em escrever que o jogador será "a próxima grande venda do FC Porto".Ciro Immobile, uma das principais estrelas da Lazio, adversária do FC Porto no play-off da Liga Europa, testou positivo à Covid-19, segundo avançou esta terça-feira o diário italiano ‘La Repubblica’. A primeira e segunda mãos entre dragões e italianos realizam-se em fevereiro.