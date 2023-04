Pepe é a grande dúvida de Sérgio Conceição para o clássico de sexta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, para a Liga.



O capitão do FC Porto tem vindo a recuperar dentro do previsto da lesão no músculo solear da perna direito, mas ainda não é certo que esteja a cem por cento para o duelo com o rival da Luz.









