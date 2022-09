Sérgio Conceição vai arriscar tudo no jogo com o Sp. Braga, na próxima sexta-feira, mas para isso precisa do central Pepe e do médio Otávio recuperados para uma partida que é encarada como uma final. Em caso de derrota, os dragões perdem pontos para um adversário direto e o líder Benfica pode ficar a oito pontos.









