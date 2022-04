Pepe e Tabata suspensos: conhecidos os castigos do polémico FC Porto-Sporting

Na sequência dos desacatos verificados no final do FC Porto-Sporting do campeonato, a secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta terça-feira, as suas decisões sobre os processos disciplinares em aberto. Pepe e Bruno Tabata foram suspensos por 23 dias e condenados ao pagamento de multa de 2.870 euros. Matheus Reis foi castigado com um jogo e multado em 510 euros.Do lado do FC Porto, Luís Gonçalves, administrador da SAD, foi também suspenso, no caso por 68 dias.O comunicado refere que nos casos em que houve suspensão preventiva deve ser descontado o tempo já cumprido anteriormente.