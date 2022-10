Pepe em corrida contra o tempo para jogar clássico com o Benfica

Pepe é a única baixa de Sérgio Conceição. O capitão do FC Porto continua o processo de recuperação da lesão no joelho esquerdo, tendo em vista o regresso para o clássico com o Benfica, na próxima sexta-feira.









O departamento médico dos dragões está a dar tudo por tudo para deixar o central de 39 anos apto para o encontro com os encarnados. As palavras de Sérgio Conceição, quando informou que o jogador tinha contraído uma lesão no joelho esquerdo, deixavam antever uma paragem de várias semanas. Contudo, Pepe tem respondido bem aos tratamentos e não é de descartar que esteja no Dragão a tempo de ser titular no embate da 10ª jornada da Liga.

O último jogo do luso-brasileiro foi na vitória 2-0 diante do Bayer Leverkusen, em casa (Champions). Nos dois embates seguintes, a aposta de Conceição recaiu na dupla Fábio Cardoso e David Carmo, que acabou por se exibir em bom plano (FC Porto não sofreu golos nos duelos com o Portimonense, 2-0 e Bayer Leverkusen, 2-0).





Entretanto, os dragões continuam a preparar o jogo de amanhã com o Anadia (Liga 3).





Conceição vai apostar num onze alternativo para dar descanso aos titulares. Manafá pode regressar à equipa principal após longa paragem por lesão. Cláudio Ramos, Marcano, Bruno Costa, Martinez e Verón também devem ser apostas.