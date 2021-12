Pepe está a fazer um último esforço para recuperar da lesão na perna esquerda até terça-feira. É um verdadeiro contrarrelógio que o central enfrenta para estar apto para o decisivo jogo da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid.









Pepe, de 38 anos, vai na segunda paragem esta temporada devido a problemas físicos com a perna esquerda. Entre 15 de setembro e 2 de outubro falhou três jogos e depois disso foi poupado em outras tantas partidas, divididas entre as taças de Portugal e da Liga, precisamente para gerir a sua condição física.

Na última jornada da Champions, o central forçou a ida a jogo na visita a Liverpool, mas aguentou apenas 24 minutos em campo. Desde esse dia (24 de novembro), o internacional português tem feito apenas tratamento, contando com a preciosa assistência de Paulo Araújo, o mestre em medicina tradicional chinesa que entrou esta época para o departamento clínico dos dragões após anos de colaborações esporádicas.





Há a expectativa - até por não ser a primeira vez - de que Pepe consiga estar nas condições mínimas para a receção ao Atlético de Madrid. Sérgio Conceição, sabe o CM, não pensa ainda nos jogos com o Benfica (Liga e Taça de Portugal) na semana do Natal, pois quer assegurar a passagem aos oitavos de final da Champions. E Fábio Cardoso, que tem dado boa resposta nos jogos de menor exigência do campeonato, não tem a experiência de Pepe.