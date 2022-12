O central Pepe, que fraturou um osso do braço esquerdo no decorrer do jogo Portugal-Marrocos (0-1), vai escapar à operação. O departamento clínico do FC Porto optou um tratamento mais moderado, que não requer cirurgia. Caso tudo corra conforme o planeado pelos médicos do clube, Pepe - cuja condição será reavaliada diariamente - poderá regressar à competição dentro de três semanas. A estimativa aponta assim para o jogo fora, com o Casa Pia, da 15ª jornada da Liga.









O plantel treinou esta terça-feira na preparação para o duelo com o Vizela, na sexta-feira, para a Taça da Liga.