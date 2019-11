Pepe está de regresso ao FC Porto

Pepe, tudo indica, irá regressar esta quinta-feira à titularidade na equipa do FC Porto, no jogo com o Young Boys (em Berna, na Suíça), referente à quinta jornada do Grupo G da Liga Europa. O defesa-central voltou ontem a fazer treino integrado (pelo segundo dia consecutivo), sintoma evidente de que a lesão que o manteve afastado da competição está debelada.

O internacional português fez uma distensão muscular na coxa esquerda, ao minuto 49, no encontro com o Glasgow Rangers (Liga Europa), realizado no Ibrox Park, em Glasgow, no dia 7 deste mês. Um jogo que a equipa escocesa venceu por 2-0, com os dois golos a surgirem após a saída do central.

A confirmar-se o cenário do regresso, Pepe (que cumprirá o seu jogo 700 como futebolista sénior) refaz a dupla habitual do eixo da defesa com Marcano. O espanhol também está de volta, depois de ser poupado por Sérgio Conceição no jogo da Taça de Portugal frente ao V. Setúbal, realizado no passado domingo. Nesse encontro, os centrais foram Diogo Leite e Mbemba, sendo que este marcou um dos golos da confortável (4-0) vitória portista.

A Assembleia Geral do FC Porto aprovou por maioria (um voto contra e três abstenções), na noite de segunda-feira, o Relatório e Contas Individuais e o Relatório e Contas Consolidadas do clube (2018/19). Registou-se um saldo positivo de 8,5 milhões de euros.Fernando Gomes, a contas com um problema de saúde, representou o FC Porto no sorteio da Taça. "Esta competição é a nossa segunda prioridade, a seguir ao campeonato", disse o ‘Bibota de Ouro’.