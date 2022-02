Pepe ganha ritmo para o Clássico com o Sporting

O central Pepe está pronto para o regresso à equipa do FC Porto e deve ter minutos de competição, domingo (18h00) com o Arouca, a pensar no jogo seguinte, com o Sporting – que poderá ser decisivo nas contas do título – e depois na 1ª mão do play-off de acesso à Liga Europa, com a Lazio.O jogador, de 38 anos, está sem competir há quase dois meses devido a lesão e no último jogo com o Marítimo (triunfo portista por 2-1) esteve no banco. Apesar de a dupla dos últimos jogos - Mbemba e Fábio Cardoso - ter dado conta do recado desde que o capitão se lesionou com o Sp. Braga, a meio do mês de dezembro, o internacional português deve ganhar ritmo no jogo em Arouca.João Mário, Zaidu (substitui o castigado Wendell), Uribe e Taremi (ambos estiveram nas respetivas seleções) também devem ser apostas de Sérgio Conceição.Quando aos reforços apenas Galeno deverá ser convocado, uma vez que estava a jogar com regularidade no seu ex-clube, o Sp. Braga. Já Rúben Semedo vai ainda esperar por uma oportunidade, pois não vinha a competir no Olympiacos. Stephen Eustáquio está ao serviço da seleção do Canadá e só deve regressar a Portugal nos próximos dias, pelo que não deverá ser opção para o encontro com o Arouca relativo à 21º jornada do campeonato.