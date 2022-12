Pepe não deve jogar mais este ano. O central tem estado a recuperar bem da fratura do cúbito do braço esquerdo, mas a equipa técnica do FC Porto entende que não há motivos para precipitar o regresso e vai guardar o capitão para o calendário apertado no arranque de 2023.



Pepe lesionou-se no último jogo da seleção nacional no Mundial, a derrota (0-1) com Marrocos nos quartos de final, no passado dia 10 deste mês.









