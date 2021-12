Pepê é o primeiro infetado com Covid-19 no plantel do FC Porto esta temporada, apurou o

. O extremo, de 24 anos, acusou positivo na bateria de testes realizada este domingo pelos azuis e brancos, que não tiveram outros casos confirmados. O jogador já não treinou com o grupo esta segunda-feira, na última sessão de preparação para o jogo com o Atlético Madrid.





Também ausente da sessão está Grujic, mas, de acordo com as informações recolhidas, tal deve-se a um problema de ordem física. A sua situação está sob avaliação, mas o sérvio ainda não é carta fora do baralho para a partida com os espanhóis, desta terça-feira.