Pepe jogou frente ao Benfica em sacrifício

Pepe jogou em sacrifício frente ao Benfica, tal como Danilo já tinha feito várias vezes no mês de janeiro. Os dois atuaram em alguns jogos com limitações físicas, sabe o CM, após pedidos de Sérgio Conceição. O treinador entendeu que a equipa precisava de liderança em campo em momentos-chave.

Pepe lesionou-se a 5 de janeiro, na vitória (2-1) em Alvalade frente ao Sporting. Privado do central, de 36 anos, devido a uma contusão na perna esquerda, Sérgio Conceição perdeu margem de manobra para poupar Danilo tanto como gostaria.

A contas com uma inflamação no joelho direito desde dezembro, o médio falhou os quartos de final da Taça de Portugal com o Varzim e a meia-final da Taça da Liga com o V. Guimarães, duas vitórias por 2-1. O técnico não abdicou do capitão frente ao Sp. Braga (Liga e Taça da Liga), jogos que considerava de extrema dificuldade e que acabaram com derrotas por 1-2 e 0-1.

O esforço feito para estar nessas partidas retirou Danilo dos jogos seguintes. A preocupação de Conceição passou a ser recuperar Pepe. Queria contar com, pelo menos, um dos jogadores mais experientes do plantel.

O subcapitão aceitou o repto e jogou o clássico. Aos 20’ já se queixava de dores e ao intervalo foi-lhe pedido um esforço extra. Acabou por sair aos 69’ quando não aguentava mais as dores, relacionadas com o edema do músculo solear. Fez tratamento nos últimos dois dias e será poupado amanhã, na receção ao Ac. Viseu para a 2ª mão da Taça de Portugal. Isto para que esteja disponível na difícil visita ao V. Guimarães, da 21ª jornada da Liga, no domingo.