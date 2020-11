O FC Porto oficializou esta quarta-feira a renovação de Pepe até 2023, ano em que o central comemorará o 40º aniversário









"A idade é só um número, o que vale é o meu rendimento e capacidade em campo e nos treinos. Vocês só veem o jogo, não o trabalho diário, que é o que faz com que cheguemos ao jogo com capacidade. Tenho a felicidade de ter bons treinadores, bons profissionais, que cuidam da alimentação, do descanso. Por isso, estou num grande clube como o FC Porto. Assino até aos 40 e, quem sabe, posso ir até aos 42”, disse Pepe na cerimónia de renovação que decorreu no Estádio do Dragão.

A ambição de Pepe mantém-se grande. “Espero continuar a conquistar títulos, é com esse objetivo que me levanto todos os dias”, acrescentou.





Já Pinto da Costa destacou que a renovação não é um prémio pelo passado: “Continua a ser uma peça importante e é o melhor central português, daí ser titularíssimo da Seleção.”





O capitão dos dragões regressou ao FC Porto em janeiro de 2019, proveniente do Besiktas. Pepe já tinha estado nos portistas entre 2004 a 2007, altura em que se transferiu para o Real Madrid a troco de 30 milhões de euros. No palmarés soma 21 títulos, com destaque para a conquista de três Champions.

pormenores



Jacques



O FC Porto recordou Jacques, antigo jogador do clube,que faleceu terça-feira. Em 1981/82 foi o rei dos marcadores do campeonato (27 golos).



Mão de Vata



O FCPorto venceu o Marselha e atacou o Benfica, lembrando o golo de Vata, com a mão, que deu o triunfo sobre os franceses na Luz (89/90).



Villas-Boas



O técnico português foi arrasado pela imprensa internacional e pelos adeptos do Marselha, que escreveram: “vergonha”, “fiasco” e “insulto”.





Pinto da Costa compra dez mil ações

O presidente do FC Porto reforçou a sua posição na SAD do clube, comunicando à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que comprou mais dez mil ações. A operação, feita a 30 de outubro, cifrou-se em 7 198 euros. Pinto da Costa passa agora a deter um total de 313 556 ações, correspondentes a 1,35% dos direitos de voto da SAD, considerando os dados do último relatório e contas.