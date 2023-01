Pepe operado ao antebraço esquerdo

O FC Porto informou há instantes, nesta terça-feira, que Pepe foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no antebraço esquerdo para melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito sofrida ao serviço da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo no Qatar, frente a Marrocos.Ainda de acordo com a informação prestada pelos azuis e brancos, a operação teve lugar no Hospital de Santa Maria e foi liderada pelo Dr. Miguel Trigueiros.Através das redes sociais, o FC Porto ainda deixou uma mensagem ao capitão: "As melhoras, Pepe."