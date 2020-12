Pepe preocupa FC Porto para o clássico

Pepe contraiu em Guimarães uma lesão muscular na perna direita que, para já, o deve afastar do primeiro jogo do ano, com o Moreirense, no próximo domingo. A preocupação de Sérgio Conceição e do departamento médico é recuperar o capitão para o clássico com o Benfica (Liga) dentro de duas semanas.No boletim médico dos dragões pode ler-se que que o defesa-central luso-brasileiro sofreu uma "contratura no músculo solear [gémeos] da perna direita". O problema não é preocupante, mas dada a idade do jogador (37 anos) e o historial de lesões já esta época pode estender o tempo de recuperação.Diogo Leite e Sarr terminaram o jogo com o V. Guimarães e devem manter-se no eixo defensivo no jogo, em casa, com o Moreirense. Mbemba, o central mais utilizado por Conceição esta época, continua a recuperar de um problema muscular e ontem voltou a fazer tratamento e trabalho de ginásio.Para o primeiro jogo do ano com os minhotos, Conceição, além dos lesionados, não vai poder contar com Otávio, que cumpre o segundo jogo de castigo. Luis Díaz, que entrou e foi fundamental na reviravolta portista em Guimarães, deve ser o escolhido para o onze no lugar do brasileiro."Tenho muito respeito pelo Luisão, pelo Rui Costa, por estes ex-jogadores que dão o seu contributo às equipas, sejam diretores, treinadores, sejam o que for. Agora, nesta situação, neste papel de diretor, eu não gostava, não permitia a alguém que pertencesse à estrutura do futebol que se dirigisse aos jogadores, porque o líder máximo do balneário é o treinador (...) Não só não gostava como não acho que seja correto", disse Conceição em entrevista concedida hoje ao jornal ‘Record’ e reproduzida pela CMTV.