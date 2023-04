Pepe renova por mais uma época com o FC Porto

O central português Pepe renovou por mais um ano com o FC Porto, até 2024. Jogador de 40 anos já disputou 248 jogos pelos azuis e brancos.O defesa chegou ao Porto em 2004/2005, vindo do Marítimo. Na primeira passagem pelos dragões conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça Intercontinental. Foi transferido para o Real Madrid em 2007/2008.Pelos merengues confirmou a presença no leque de melhores centrais do mundo. Em Espanha conquistou três ligas dos campeões, dois campeonatos do mundo de clubes, uma supertaça europeia, além de sete títulos nacionais (na liga espanhola, Taça do Rei e supertaça espanhola).Em 2016 fez parte da equipa portuguesa que conquistou o Europeu de França e foi escolhido para o melhor onze do torneio.Regressou ao Porto em 2019, depois de uma breve passagem pelos turcos do Besiktas. Desde que iniciou a segunda passagem pelos dragões, já acrescentou ao palmarés duas ligas portuguesas, duas supertaças, duas taças e uma taça da liga.