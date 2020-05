Pepê Rodrigues na lista de Bruno Lage

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Benfica equaciona a possibilidade de avançar para a contratação de Pepê Rodrigues, médio de 23 anos que nesta época tem estado em destaque na equipa do V. Guimarães, apurou oA qualidade e as características do jogador natural de Viseu são por demais conhecidas na Luz. Isto porque Pepê fez grande parte da sua formação no Benfica. Chegou com 12 anos, integrou todos os escalões ...