Pepe apoia o antigo selecionador nacional Fernando Santos no novo cargo como técnico da seleção da Polónia. Numa entrevista ao canal da federação polaca, o central do FC Porto não escondeu o carinho especial pelo técnico que só não apoiará nos encontros frente à seleção portuguesa. O experiente jogador apontou às qualidades humanas e encontrou um paralelismo com a Polónia.



"O Cristiano era a nossa referência. Estou convicto que na Polónia será assim com o Lewandowski. São dois grandes jogadores. Ele [Fernando Santos] fez o Cristiano perceber que o nós é muito importante. Ele era muito importante para aquilo que era o nosso êxito. Acredito que se vai passar um pouco disso com o Lewandowski", explicou Pepe.