Chalana, Chalana, Chalana.” Foi com estes gritos e com aplausos que milhares de adeptos receberam a urna do Pequeno Genial no Estádio da Luz, numa homenagem singela, mas carregada de grande sentimento e emoção.



Foram muitos os populares, adeptos do Benfica ou não que se quiseram despedir de Chalana, que morreu na quarta-feira, com 63 anos, vítima de doença degenerativa.









