Perdão do Papa beneficia Rui Pinto

O Ministério Público admite que a amnistia papal poderá aplicar-se a 134 dos 377 crimes de que Rui Pinto está acusado. A lei, aprovada aquando da visita de Francisco a Portugal, em agosto do ano passado, "tem sido uma questão controversa nos tribunais de primeira instância e ainda não existem decisões dos tribunais superiores", justifica a procuradora Vera Camacho, que deixa a decisão nas mãos da juíza que lidera o processo, mas pede a ida a julgamento por intrusão informática no Benfica, no FC Porto e noutros clubes de futebol.A defesa das águias, cujos emails acabariam divulgados pelo rival da Invicta, contesta. "Mesmo que se aplique, é apenas residual. Tudo o mais é suficientemente grave para irmos a julgamento", afirmou esta quinta-feira Rui Patrício, à saída do debate instrutório. Já a defesa do pirata informático pede que não seja pronunciado por 310 crimes. Assim sendo, responderia só por 67, alguns dos quais relacionados com factos já julgados - Rui Pinto foi condenado a quatro anos de pena suspensa no caso ‘Football Leaks’, em que já beneficiou da amnistia papal.