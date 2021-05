Campeão Sporting recebido na Câmara Municipal de Lisboa. Siga ao minuto

Ao minuto Atualizado a 20 de mai de 2021 | 16:04

16:02 | 20/05 "Estou muito feliz com o que foi alcançado neste mandato", diz Rogério Alves O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Rogério Alves, destacou a conquista do clube esta temporada.



Presente na Praça do Município, onde os leões vão ser recebidos pelo autarca de Lisboa esta quinta-feira, Rogério Alves sublinhou que o clube definiu "um plano muito bem estruturado" para conquistar a Primeira Liga de futebol.



"O Sporting é um grande clube e a força dos sportinguistas apontam à união", sublinhou o dirigente, "feliz" com o feito alcançado 19 anos depois.



16:00 | 20/05 Apenas quatro pessoas irão subir à varanda dos Paços do Concelho Ao que o CM apurou, apenas quatro pessoas poderão subir a escadaria da Câmara de Lisboa e estar na varanda dos Paços do Concelho. Serão Frederico Varandas, presidente do Sporting, Rúben AMorim, treinador leonino, o capitão Coates e Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa.

15:58 | 20/05 Autocarro do Sporting já está a caminho da Câmara de Lisboa O autocarro que leva os campeões nacionais de futebol já saiu do Estádio de Alvalade em direção a Lisboa, sob escolta policial. Ver fotogaleria (1/2) Autocarro do Sporting já está a caminho da Câmara de Lisboa O autocarro que leva os campeões nacionais de futebol já saiu do Estádio de Alvalade em direção a Lisboa, sob escolta policial.

15:00 | 20/05 PSP de Lisboa cria perímetro de segurança em volta da Câmara Municipal de Lisboa A PSP de Lisboa informou em comunicado que a partir das 15h00 desta quinta-feira vai ser realizada uma operação de policiamento em volta da Câmara Municipal de Lisboa devido à receção do Sporting pelo presidente da Câmara na sequência da vitória do campeonato de futebol. O perímetro de segurança feito pela PSP envolve a Praça do Município e artérias circundantes para evitar a afluência de adeptos, bem como concentrações e ajuntamentos na imediações. "O policiamento incidirá igualmente na fiscalização de trânsito/estacionamento para garantir a fluidez da circulação prevendo restrições de trânsito automóvel e pedonal como medida de segurança necessária", explicam as autoridades. Possibilidade de condicionamento da circulação, a partir das 15h00, nas seguintes artérias: Rua do Arsenal

Rua do Comércio

Rua Aúrea

Largo de São Julião

Rua de São Julião

Rua Nova do Almada

Rua Henriques Nogueira

Rua da Prata

O plantel do Sporting é recebido esta quinta-feira à tarde na Câmara Municipal de Lisboa para a cerimónia de parabenização por parte do presidente da autarquia, Fernando Medina, pela conquista do campeonato português de futebol.Como tem sido hábito desde que lidera a autarquia, Medina recebe as equipas da capital que conquistam grandes feitos desportivos, na Praça do Município. Este ano, devido à Covid-19, a cerimónia não pode ser seguida pelos adeptos do Sporting naquele espaço, que foi encerrado como já havia anunciado o presidente da Câmara.