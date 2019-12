'Pesos-pesados' de regresso ao onze do Sporting

O Sporting joga esta segunda-feira (19h00) nos Açores com o Santa Clara para a Liga e conta com vários ‘reforços’ em relação ao jogo com o LASK (5ª feira passada) para a Liga Europa, no qual os leões saíram derrotados por 3-0.Bruno Fernandes, Mathieu, Vietto, Ristovski, Doumbia, Wendel, Bolasie e Luiz Phellype regressam ao onze no jogo com os insulares. Face ao último encontro do campeonato (vitória como Moreirense 1-0) ficam de fora Neto (lesionado) e Acuña (castigado).A baliza ficará de novo entregue ao jovem Luís Maximiano que parece ter ganhado, em definitivo, a corrida a Renan pela posição. Depois de já ter sido titular na Liga com os minhotos, o guarda-redes de 20 anos entrou na Áustria (após expulsão de Renan) e evitou que os leões saíssem vergados a uma derrota ainda mais expressiva.O brasileiro Luiz Phellype também deve jogar de início, depois de no encontro com o Moreirense ter saído do banco para marcar o único golo do encontro.Quem poderá regressar à competição, após longo tempo de paragem por lesão, é o argentino Rodrigo Battaglia. O médio já esteve no banco de suplentes contra o Moreirense mas acabou por não ser opção.O Sporting viaja esta tarde para os Açores depois da conferência de imprensa do técnico Jorge Silas que vai realizar-se na Academia (13h00).Hugo Cunha, João Goulart, Gonçalo Costa, Loide Augusto e Dimitar Mitrovski integraram o treino do plantel principal do Sporting.Também Matheus Nunes e Rodrigo Fernandes (equipa B e de juniores) marcaram presença na sessão realizada em Alcochete.Jovane Cabral realizou trabalho de ginásio na parte inicial da sessão, integrando mais tarde os trabalhos no relvado, enquanto Fernando fez trabalho de recuperação, depois de na véspera ter jogado pela equipa sub-23 (derrota por 1-2 com o Famalicão).