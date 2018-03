Petardo rebenta perto de guarda-redes do Feirense durante jogo com Benfica

Confusão gerou-se a poucos minutos do intervalo.

19:21

A primeira parte do Feirense-Benfica deste sábado, em Santa Maria da Feira, teve um final, no mínimo, atribulado.Poucos minutos antes do apito para intervalo, o jogo teve de ser interrompido devido a confusão nas bancadas. Enquanto equipas, segurança e árbitros tentavam perceber o que se passava, um petardo rebentou perto do guarda-redes do Feirense, Caio Secco, e do árbitro Manuel Mota.Antes disso, já o guardião da equipa de Santa Maria da Feira se tinha queixado de ter sido atingido por objetos vindos da bancada que se situa atrás da baliza onde estava, onde estão localizados os adeptos benfiquistas.Um jogador das Águias, Jardel, chegou mesmo a pedir calma aos adeptos, dirigindo-se ao local da confusão.Minutos depois, a partida continuou sem mais problemas.