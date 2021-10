Petit ausente do treino do Belenenses SAD

O treinador Petit não orientou esta terça-feira o treino do Belenenses SAD, confirmou à agência Lusa fonte oficial do penúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol.

Após o difícil triunfo na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no reduto do Berço, do Campeonato de Portugal, por 2-1, consumado no prolongamento, com um golo de Ndour, aos 120 minutos, Petit colocou o lugar à disposição e despediu-se do plantel.

O presidente Rui Pedro Soares reuniu-se com Petit e os adjuntos Ricardo Costa e Nuno Pereira, ausentes do treino da tarde, onde só estiveram presentes o preparador físico José Fonseca, o observador Gabriel Anjos e o treinador de guarda-redes Tozé Cerdeira.

O dirigente, que, em 05 de outubro, tinha afirmado que a saída de Petit "nunca esteve em cima da mesa", conversou com os jogadores entre o final da reunião e o início do treino.

Armando Gonçalves Teixeira, conhecido no mundo do futebol por Petit, ingressou no Belenenses SAD durante a temporada 2019/20, na qual assegurou a manutenção com o 15.º lugar, tendo conduzido, na última época, os 'azuis' a uma tranquila 10.ª posição.

Na atual época, o Belenenses SAD é 17.º e penúltimo classificado, com quatro pontos em oito jornadas disputadas, ainda sem vitórias, tendo sido eliminado da Taça da Liga logo na primeira fase, frente ao Mafra, que disputa a II Liga, com um desaire por 1-0.

O técnico de 45 anos, já orientou Marítimo, Moreirense, Paços de Ferreira, Tondela e Boavista enquanto treinador, num percurso iniciado em 2012/13, nos 'axadrezados', após concluir a carreira de jogador, onde se notabilizou nos portuenses e no Benfica.

O Belenenses SAD defronta precisamente o Boavista, no oitavo lugar, com 10 pontos, na próxima jornada da I Liga, no Estádio do Bessa, no Porto, às 21h15 de segunda-feira.