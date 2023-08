Petrodólares da Arábia Saudita atraem cada vez mais jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2021, Anderson Talisca, brasileiro que jogou no Benfica, foi um dos pioneiros a rumar à Arábia Saudita. Mas foi outra contratação feita pelo Al Nassr que abriu verdadeiramente a caixa de Pandora: em janeiro,deu o pontapé de saída para a fuga de jogadores da Europa para o Médio Oriente. A reação negativa à transferência do português para a equipa hoje treinada por Luís Castro atenuou-se quando também, primeiro, e, mais recentemente, se mudaram para o campeonato saudita.

Mas os petrodólares não atraem só trintões como o francês (35 anos) e o brasileiro (31). Também seduzem jovens em ascensão, para surpresa dos adeptos, que anteriormente só viam rumar às ligas periféricas os atletas em fase final de carreira. Os portugueses, de 24 anos, e, de 26, são exemplos de futebolistas no pleno das suas capacidades seduzidos pelos milhões sauditas . O primeiro, que trocou o Celtic pelo Al-Ittihad, foi uma das figuras de destaque nas duas últimas temporadas dos campeões escoceses. O segundo terminou a sexta época em Inglaterra e era cobiçado pelo Barcelona.

O investimento, superior a 700 milhões de euros, é patrocinado pelo Estado saudita. Todos os clubes da principal divisão de futebol na Arábia Saudita são detidos pelo Governo, mas os quatro principais foram adquiridos pelo fundo que acumula a fortuna da venda de petróleo.

Várias organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos acusam a Arábia Saudita de usar o futebol para branquear a imagem do reino. O golfe e a Fórmula 1 são outras das modalidades aliciadas pelos sauditas no âmbito do projeto governamental ‘Visão 2030’.