Jason Dupasquier sofreu este sábado um aparatoso acidente durante a qualificação de Moto3 do Grande Prémio de Itália. O piloto luso-suíço teve de ser evacuado do circuito de Mugella de helicóptero, depois de vários minutos a ser socorrido em pista.



De acordo com as informações adiantadas pelo página oficial do MotoGP, no Twitter, o piloto suíço encontra-se "OK", tendo seguido de helicóptero para uma unidade hospital em Florença.

Ver comentários