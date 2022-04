A 17 de abril de 1982, faz este domingo 40 anos, Pinto da Costa foi eleito presidente do FC Porto. Era o primeiro passo de um percurso que marcou a história do futebol português, e não só, para sempre.



Pinto da Costa estreou-se como dirigente desportivo nas modalidades. A partir de 1962 foi chefe de secção do hóquei em patins e em campo e em 1967 também assumiu a secção de boxe.









Ver comentários