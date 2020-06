Pinto da Costa: "A ouvir piadas no Campo Pequeno podem estar 2 mil pessoas e num estádio nem 500"

Pinto da Costa. À saída, o atual presidente do FC Porto e candidato pela Lista A falou aos jornalistas e não deixou de criticar o facto de o regresso da Liga NOS ter sido feito sem adeptos nas bancadas, ao contrário de outros "espetáculos"."Acho que foi evidente a falta de ritmo das equipas e a falta que o público faz à própria intensidade do jogo. Acontecerem coisas que com estádio cheio não teriam acontecido. Desmotiva e desconcentra os jogadores o facto de não haver público. Dá a sensação de que estão a treinar, é extremamente negativo. É incompreensível que no Campo Pequeno para ouvir umas piadas possam estar 2 mil e tal pessoas e num estádio de futebol de 50 mil não possam estar 500. É ridículo. Eles se calhar não têm noção do que é o Estádio das Antas. Um camarote de 126 lugares vai ter 10 pessoas. Isto é ridículo. Depois olha-se para os espectáculo como o do campo pequeno, onde até esteve o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e nada disso acontece. Querem fazer do futebol uma cobaia", afirmou.Sobre a corrida ao título, Pinto da Costa sublinhou que "todos os clubes vão perder pontos, agora quem perder menos será campeão".