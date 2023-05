Pinto da Costa voltou a abrir a porta a nova recandidatura à presidência do FC Porto para um 16.º mandato, no próximo ano.



O dirigente dos dragões, de 85 anos, deixou implícita a vontade de avançar para um novo mandato no próximo sufrágio, agendado para o próximo ano. “Hoje, se tivesse de decidir, talvez me candidatasse”, disse o presidente do FC Porto na entrevista ao canal sul-africano SuperSport.









