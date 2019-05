Pinto da Costa afirma que Casillas vai continuar na estrutura do FC Porto

O guarda-redes espanhol Iker Casillas poderá anunciar em breve o fim da carreira mas irá continuar na estrutura do FC Porto, com o qual tem contrato por mais um ano, com outro de opção, segundo avança O Jogo.Apesar de ainda não ser conhecida uma posição oficial do jogador sobre o seu futuro, o AVC que sofreu durante um treino dos "dragões" a 1 de maio deste ano deverá ser a razão para a retirada.Em entrevista ao jornal O Jogo, o presidente do clube, Pinto da Costa afirmou que o clube já está à procura de um substituto para a baliza dos "dragões" e que já foi endereçado um convite a Casillas para continuar na estrutura do clube, embora não se conheçam ainda as funções que desempenharia."É essa a nossa vontade. O Casillas tem mais um ano de contrato e queremos que fique na estrutura do FC Porto, e não é apenas por mais um ano. O Casillas é um dos nossos e terá sempre um lugar no FC Porto", afirmou Pinto da Costa. O guarda-redes havia renovado contrato com o clube portista no passado dia 20 de março, aumentando o seu vínculo aos "dragões" até 2020.A 1 de maio, o espanhol sofreu um enfarte do miocárdio durante o treino matinal do FC Porto no centro de treinos do Olival, tendo sido imediatamente assistido pela equipa médica do clube. Foi hospitalizado numa unidade privada de saúde, onde foi submetido a um cateterismo de urgência e, cinco dias depois, recebeu alta hospitalar.