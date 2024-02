O atual presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, apresenta este domingo a candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto.A campanha, com o lema 'Todos pelo Porto' foi assumida numa cerimónia realizada no Coliseu do Porto.Quando lançou a campanha, Pinto da Costa projetou "um projeto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube". O líder dos 'dragões' prometeu "uma equipa de gestão contemporânea, comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira" e preservar o "espírito indomável" do clube.