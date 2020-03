Pinto da Costa arrasa arbitragens dos jogos do FC Porto

Pinto da Costa arrasou esta segunda-feira as arbitragens dos jogos do FC Porto, em particular a de Artur Soares Dias no jogo com o Rio Ave (1-1)."Soares Dias, no final, disse que já tinha visto as imagens e não era penálti. Que imagens pode ter visto? Espero que venha mostrar as imagens que viu… É inconcebível (...) Vasco Santos provou que não tem capacidade para exercer estas funções [de vídeo-arbitro]", disse o presidente portista no Porto Canal."Sei que estão todos indignados, mas não podemos ter atitudes impensadas ou perder a razão por aquilo que se passou com o Rio Ave. É necessário manter a serenidade",disse Pinto da Costa, que esta segunda-feira reuniu com o Conselho de Arbitragem.A GNR de Gondomar foi chamada a casa de Vasco Santos [vídeo-árbitro no FC Porto-Rio Ave de sábado] na noite de domingo, sendo identificado pelo menos um elemento dos Super Dragões em frente à moradia da família, apurou o. Foi elaborado um auto de notícia pelos militares que deverá ser comunicado às autoridades.