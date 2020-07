Pinto da Costa ataca Luís Filipe Vieira após saída de Lage do Benfica

Pinto da Costa recusou encomendar as faixas de campeão e voltou a atirar farpas ao rival Benfica, considerando que Bruno Lage foi "destratado" na Luz e usado como "bode expiatório de quem precisa de se salvar", numa alusão ao presidente Luís Filipe Vieira.O líder portista, num editorial publicado na revista ‘Dragões’, elogiou o perfil do técnico Sérgio Conceição por este ter defendido Bruno Lage. "Demonstrou ser um grande ser humano ao expressar publicamente a indignação pela forma como estava a ser destratado um colega de profissão, mesmo sendo rival. E fez muito bem. É normal no futebol que se chegue à conclusão de que duas partes devem seguir caminhos diferentes, mas não é aceitável que profissionais sérios sejam usados como bodes expiatórios de quem precisa de se salvar e coloca os interesses pessoais à frente dos interesses coletivos", pode ler-se.O presidente portista afirmou ainda que o título não está ganho. "A minha confiança na equipa e no treinador era inabalável. Sei como é que se trabalha neste clube, com qualidade e dedicação total, e sei bem que esse é o melhor caminho para ter sucesso. Sei que nada está ganho enquanto não está efetivamente confirmado. Como rejeitei o nosso enterro, rejeito qualquer entronização precoce", concluiu."O último voo." Foi assim que Iker Casillas se despediu do FC Porto e colocou um ponto final na carreira. O guarda-redes espanhol colocou uma foto do Estádio dos Arcos (Rio Ave) nas redes sociais, precisamente o local onde disputou o último jogo, a 26 de abril de 2019. No dia 1 de maio sofreu um enfarte do miocárdio num treino do FC Porto, que precipitou o fim da carreira. Os dragões também se despediram. "Iker Casillas: Para sempre um de nós", escreveu o FC Porto em jeito de homenagem.