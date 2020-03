Pinto da Costa com processo após críticas à arbitragem

Pinto da Costa vai ser alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da FPF na sequência das declarações que proferiu sobre a arbitragem de Artur Soares Dias no FC Porto-Rio Ave (1-1) de sábado.O presidente portista foi contundente com Soares Dias e com o Vasco Santos (vídeo-árbitro), reclamando de um penálti que diz ser claro sobre Marega e do golo anulado por um fora de jogo de três centímetros."Se Soares Dias é o melhor árbitro, isto ainda é mais preocupante. A Torre dos Clérigos é demasiada pequena para comparar com o tamanho deste penálti. Talvez estivesse cansado. Parece que foi arbitrar na Grécia num jogo que correu mal e houve mosquitos por cordas", disse, acrescentando: "Alegou que já tinha visto as imagens e não era penálti. Espero que venha mostrar as imagens que viu… É inconcebível! Sempre tive muitas dúvidas no que seria a utilização do VAR. Mas o VAR não funciona nos jogos do FC Porto?".Pinto da Costa disse ainda que pediria uma auditoria ao funcionamento das linhas do VAR e criticou o tempo (seis minutos) que a equipa de arbitragem levou a tomar a decisão de anular o golo portista diante do Rio Ave.O CD da FPF arquivou a participação do Conselho de Arbitragem contra o Sérgio Conceição, que afirmara: "Desejo uma boa sorte aos árbitros e outros agentes, pois não a tiveram na parte final da época passada."O defesal-esquerdo Alex Telles, foi eleito o melhor jogador da Liga no mês de fevereiro, com três golos em 4 jogos.O FC Porto apelou ontem aos sócios para que evitem aglomerações. Este pedido surge depois de a claque Super Dragões garantir que iria apoiar a equipa domingo em Famalicão a partir do exterior do estádio.