“As opiniões de terceiros não me incomodam, nem me ofendem. São baboseiras que se atiram para o ar porque eu sei que toda a gente tem uma perspetiva diferente do FC Porto”, disse esta quarta-feira Pinto da Costa, em tribunal, no seu depoimento na ação por difamação que interpôs contra Nuno Lobo, antigo candidato à presidência do clube.Lobo atacou o atual líder portista em 2020, acusando-o de ser um “ditador” e de “estar agarrado ao poder”. “Ao contrário de Pinto da Costa sou um homem íntegro”, disse o ex-candidato em entrevista. Ora foram estas palavras que levaram Pinto da Costa a avançar com a queixa.