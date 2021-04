Pinto da Costa diz que "se tudo for normal" o FC Porto vai ganhar o campeonato

O presidente do FC Porto, que tomou posse pela primeira vez em 23 de abril de 1982, disse esta sexta-feira ainda acreditar no título de futebol, "se tudo for normal", em entrevista que assinala essa data.

Pinto da Costa reafirmou a vontade de renovar com o treinador da equipa principal de futebol, Sérgio Conceição, mas explicou que isso apenas vai ser formalizado depois do final do campeonato.

"A intenção dos dois é prolongar o contrato, não sei se por um ano ou mais, ainda estamos a ver o que será melhor. Estamos de tal maneira envolvidos no campeonato. Eu penso que ainda vamos ganhar, se tudo for normal. Mas ficou combinado que mal acabe arrumaremos definitivamente o assunto. A vontade dos dois é de prolongar, portanto, não estou preocupado. Se está dependente do FC Porto ser campeão? Não", disse em entrevista ao Porto Canal.