Pinto da Costa diz que só termina carreira quando deixar de sentir "entusiasmo e paixão"

O presidente do FC Porto revelou esta sexta-feira que só deixará de exercer funções no clube quando não sentir "entusiasmo e paixão", considerando que esses atributos têm sido um dos seus segredos de sucesso nos 40 anos de presidência.

"No dia em que não sentir entusiasmo e paixão pelo que faço, terminarei a minha carreira. Entendo que quem abraça uma causa como esta e assume os destinos de um clube como o FC Porto, tem de ter paixão, caso contrário, ao fim de 24 horas, vai embora. Se me mantenho ao fim de 40 anos, é porque tenho a mesma paixão e mesma vibração com qualquer êxito", partilhou Pinto da Costa.

O dirigente recordou algumas das suas vivências como presidente dos 'azuis e brancos' numa das conferências da iniciativa Thinking Football, realizada no Porto e organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, lembrando a sua responsabilidade nas escolhas dos treinadores.