Pinto da Costa e Jorge Mendes acusados de montar esquema para desviar dinheiro de transferência

O 'El Confidencial' revelou esta quarta-feira novos áudios de Florentino Pérez. Num deles, que terá sido gravado em 2012, o presidente do Real Madrid pronuncia-se sobre a transferência de Pepe para os merengues, no verão de 2007, altura em que o clube era liderado por Ramón Calderón. E as declarações de Pérez visam o empresário Jorge Mendes e Pinto da Costa, presidente do FC Porto.

"Que os 30 milhões de euros saíram da nossa conta e acabaram na deles, isso é certo. Agora, há que ver com a sede do banco deles. [Ramón Calderón] Só faz isso com o Jorge Mendes, que é o [então] representante do presidente do FC Porto. Com ele [Jorge Mendes] tudo é estranho. Os dois sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich, dono do Chelsea] com o Mourinho, o Ricardo Carvalho e o Paulo Ferreira. O que se passa com esse dinheiro é que levam-no para a Suíça", refere Florentino Pérez.