Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Pedro Proença almoçaram na passada sexta-feira no restaurante Rei dos Leitões, na Mealhada.sabe que o almoço foi organizado pelos presidentes do FC Porto e do Benfica, que convidaram o líder da Liga. Este é mais um sinal da aproximação entre Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, que deixaram Frederico Varandas, presidente do Sporting, de fora.