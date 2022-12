Pinto da Costa faz hoje 85 anos

Jorge Nuno Pinto da Costa celebra hoje os seus 85 anos (nasceu no Porto a 28 de dezembro de 1937). Presidente do FC Porto há 40 anos (foi eleito pela primeira vez em abril de 1982), tornou os dragões numa máquina de ganhar títulos. É o presidente mais titulado e há mais tempo à frente de um clube.Tinha apenas oito anos quando assistiu ao seu primeiro jogo de futebol do FC Porto, com o Sp. Braga. Foi o início da paixão, pois aos 16 tornou-se sócio e aos 20 integrou a secção de hóquei em patins do clube. Em 1967 acumulou as funções de chefe de secção do hóquei em patins, hóquei em campo e boxe, em que conheceu Reinaldo Teles. Passou a diretor das modalidades (1969/71). Mas foi como dirigente do futebol que se destacou. Trouxe Pedroto para o FC Porto e iniciou um reinado de sucesso. Assumiu a presidência portista em 1981 e já somou 1350 títulos em todas as modalidades, 66 no futebol.