Pinto da Costa ficou encantado com a exibição de Uribe no clássico com o Benfica, no qual o médio colombiano fez um golo. Em função disso, vai melhorar a última oferta de renovação de contrato, apurou o Correio da Manhã.



O médio, de 32 anos, está em final de contrato e exige um vencimento na ordem dos três milhões de euros líquidos (seis milhões com impostos) para renovar com o FC Porto.









Ver comentários