Pinto da Costa foge de árbitros no final da Taça de Portugal

Pinto da Costa fugiu, sábado, ao cumprimento da equipa de arbitragem na final da Taça de Portugal, que os portistas perderam para o Sporting nas grandes penalidades (5-4), após o empate a duas bolas nos 120 minutos.O presidente do FC Porto antecipou-se à passagem dos árbitros quando iam receber a medalha alusiva à final e recuou para a segunda fila da tribuna de honra do Estádio Nacional.Evitou, desta forma, cumprimentar o internacional portuense Jorge Sousa e a restante equipa de arbitragem.Não é a primeira vez que Pinto da Costa tem este tipo de comportamento. Já quando os dragões perderam a Taça de Portugal, em 2015/16 para o Sp. Braga (4-2, nos penáltis, após um empate, 2-2, nos 120 minutos), ignorou o treinador da sua equipa.José Peseiro ficou de mão estendida, enquanto o presidente portista olhava para o lado.sabe, por outro lado, que o presidente sportinguista, Frederico Varandas, depois do jogo, saiu do seu lugar para ir cumprimentar Pinto da Costa. E este, com desportivismo, apertou a mão aos jogadores dos leões.O defesa Felipe despediu-se esta segunda-feira do FC Porto, devendo rumar ao Atl. Madrid."Foram 3 anos a viver intensamente azul e branco com uma nova família que construí e que ficará marcada para o resto da minha vida!", escreveu o central nas redes sociais agradecendo a Pinto da Costa e companheiros de equipa.