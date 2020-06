Pinto da Costa foi o único presidente da Liga que não enviou mensagem a Vieira após ataque a autocarro do Benfica

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, foi o único presidente da Liga que não enviou mensagem a Luís Filipe Vieira após o ataque ao autocarro do Benfica.Frederico Varandas, do Sporting, ligou ao presidente dos encarnados, gesto visto no clube como mais um passo para reforçar a proximidade entre os rivais de Lisboa.Recorde-se que tudo aconteceu após o Benfica ter empatado frente ao Tondela, no Estádio da Luz. A seguir ao jogo, os jogadores e técnicos do clube fora surpreendidos à pedrada quando seguiam de regresso para o Seixal. O episódio levou a que Weigl e Zivkovic fossem transportados ao Hospital da Luz, em Lisboa, por terem sido atingidos pelos estilhaços dos vidros partidos do autocarro..De seguida, a fachada das habitações de Bruno Lage e dos jogadores Rafa, Pizzi e Grimaldo foram vandalizadas, com ameaças.