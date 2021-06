Pinto da Costa garantiu este sábado que Sérgio Conceição "não recebe mais um euro" do que o valor que auferia no contrato anterior, no dia em que foi oficializada a renovação do vínculo do técnico por mais três temporadas (até junho de 2024).A duração do contrato terá sido um dos pontos mais difíceis de ultrapassar, como explicou o presidente portista: "A decisão de trê...