Pinto da Costa já tem data marcada para apresentar recandidatura à presidência do FC Porto

O atual presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, vai apresentar um projeto para o futuro do clube em 04 de fevereiro, no Coliseu do Porto, anunciou esta sexta-feira na plataforma 'Todos pelo Porto'.

Pinto da Costa assina uma mensagem no site do projeto, indicando "um projeto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube", mas sem nunca assumir claramente a recandidatura ao cargo que ocupa há mais de 40 anos.

O líder dos 'dragões' promete "uma equipa de gestão contemporânea, comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira" e preservar o "espírito indomável" do clube.