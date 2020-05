Pinto da Costa não esconde "orgulho" de poder contar com Rui Moreira na recandidatura ao FC Porto

Pinto da Costa, que concorre a um 15º mandato consecutivo como presidente do FC Porto, apresentou esta quarta-feira os nomes que integram a sua lista. Destaque para a presença de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, que encabeça a lista ao Conselho Superior.

O dirigente portistas fugiu aos temas da atualidade do futebol português. "Não vou falar [eventual demissão de Proença] porque o que tenho a dizer sobre o que se está a passar na Liga seria, de certeza absoluta, para as primeiras páginas dos jornais. E não quero que a atenção seja desviada, porque o ato eleitoral é demasiado importante e o FC Porto não pode parar, tem de continuar na senda dos triunfos", disse Pinto da Costa, acrescentando: "Noutra altura terei muito gosto em falar sobre a Liga."

O presidente portista, de 82 anos , salientou ainda o que pretende para o novo mandato: "Queremos alterar muita coisa, mas não queremos mudar. Queremos continuar a ganhar e para continuar a ganhar não podemos mudar, temos de alterar e aperfeiçoar."

Sobre a integração de Rui Moreira na sua lista, Pinto da Costa não escondeu o "orgulho" de poder contar com ele.

O líder portista será acompanhado pelos ‘vices’ Alípio Fernandes, Adelino Caldeira e Fernando Gomes, dois dos atuais administradores da SAD, além dos empresários Américo Amorim e Paulo Mendes e ainda de Vítor Baía.

As eleições dos órgãos sociais para o quadriénio 2020-2024 decorrem a 6 e 7 de junho e contam com três candidaturas, encabeçadas por Pinto da Costa (lista A), Nuno Lobo (B) e José Fernando Rio (C), que ontem também entregou os seus nomes, e uma lista independente ao Conselho Superior.



Marcano: Mínimo é três meses

O FC Porto fez ontem saber, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que Marcano estará afastado da competição por um período "nunca inferior a três meses". O defesa foi operado na passada segunda-feira, na sequência de uma rutura de ligamentos cruzados no joelho direito. A cirurgia "decorreu sem intercorrências".