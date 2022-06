Houve uma oferta concreta, de um valor considerável, pelo Vitinha que não aceitámos. Remetemos para a cláusula de rescisão [40 milhões de euros]. Claro que os adeptos podem estar descansados. Um euro abaixo da cláusula de rescisão e o Vitinha não sai”, disse esta quarta-feira Pinto da Costa.



O presidente do FC Porto, que falou à margem da apresentação do novo patrocinador (casa de apostas Betano), abordou ainda a situação de outros nomes do plantel portista que têm sido apontados a vários clubes neste defeso: “A única coisa que posso garantir é que não há nenhum contacto oficial de nenhum clube por Diogo Costa, Taremi e Toni Martínez.









