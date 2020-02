Pinto da Costa vai ser ouvido a 18 de fevereiro no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting.O presidente do FC Porto, uma das testemunhas arroladas por Bruno de Carvalho, vai prestar declarações por videoconferência, a partir do Tribunal do Porto.Pinto da Costa é a última testemunha a ser ouvida na fase de produção de prova do processo que deverá terminar nesse dia, no máximo no dia seguinte, informou o tribunal.