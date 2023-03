“O contrato de Sérgio Conceição é até 2024, ele sabe que é para cumprir e eu quero que ele cumpra.” A mensagem pública de Pinto da Costa não podia ser mais clara. Esta quarta-feira, ao fim da manhã, horas depois de na véspera ter sido noticiado que o treinador equacionava deixar no imediato o comando da equipa portista, o presidente parou à saída do centro de estágios, em Gaia, onde estivera com o técnico, e falou aos jornalistas.









